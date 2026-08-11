Horarios y claves para ver el eclipse en Aragón

En torno a las 19:30 se podrá comenzar a ver el eclipse total de sol en la comunidad aragonesa y el momento de máxima oscuridad será en torno a las 20:30. En ese momento la luna habrá cubierto totalmente el sol y se podrá disfrutar de diferentes fenómenos como el anillo de diamante, las conocidas como perlas de Baily, la corona solar o las bandas de sombra. A estos fenómenos se unen todo lo que se puede observar conforme baja la intensidad de la luz como el descenso de temperatura o el cambio de comportamiento de los animales.

El observatorio Astrofísico de Javalambre ha sido escogido por la Agencia Espacial Europea como uno de los lugares desde donde se realizará la retrasmisión internacional del eclipse total de sol. Se podrá ver tanto en la web de la ESA como en su canal de Youtube. La divulgadora Dr. Maggie Aderin-Pocock conducirá la retrasmisión acompañada por expertos internacionales.

Horario del eclipse en las capitales aragonesas

Estas son las horas clave para la observación del eclipse en Aragón:

Teruel : el eclipse comenzará a las 19:36:50 horas y la totalidad se alcanzará a las 20:30:59 horas . Tendrá una duración de 1 minuto y 40 segundos, después comenzará la luz gradual hasta las 21:05:54 horas

: el eclipse comenzará a las 19:36:50 horas y la . Tendrá una duración de 1 minuto y 40 segundos, después comenzará la luz gradual hasta las 21:05:54 horas Zaragoza : el eclipse comenzará a las 19:34:35 horas y la totalidad comenzará a las 20:28:57 horas . Tendrá una duración de 1 minuto y 23 segundos, después comenzará la luz gradual hasta las 21:07:35 horas

: el eclipse comenzará a las 19:34:35 horas y la . Tendrá una duración de 1 minuto y 23 segundos, después comenzará la luz gradual hasta las 21:07:35 horas Huesca: el eclipse comenzará a las 19:33:45 horas y no se llegará a ver la totalidad del eclipse por lo que no habrá oscuridad total. Si que se verá cómo la luna cubrirá el sol y el fenómeno durará hasta la puesta del sol, a las 21:06:41 horas.

Claves para observar el eclipse

Sin duda, el 12 de agosto será un día en el que todos los españoles estarán en la calle buscando un lugar en el que observar el eclipse en su máximo esplendor. Será posible cuando el sol se encuentre a 6º sobre el horizonte y a 285º de azimut (el ángulo horizontal medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte). Estas son algunos puntos a tener en cuenta para disfrutarlo: