Teruel habilitará un espacio para ver el eclipse

El Ayuntamiento de Teruel va a habilitar el polígono empresarial Platea como punto de observación del eclipse total de Sol del 12 de agosto. El recinto ha sido elegido por su buena visibilidad, su ubicación alejada de masas forestales, la disponibilidad de amplias zonas de aparcamiento y la facilidad de acceso y evacuación.

El dispositivo contará con reparto de gafas homologadas, servicios públicos, transporte urbano y un programa cultural que se presentará posteriormente.

Aunque la asistencia prevista se sitúa entre 1.000 y 2.000 personas, el operativo se ha dimensionado para atender hasta 5.000 asistentes.