Las fiestas de San Lorenzo contarán con el mayor despliegue policial de su historia

Un despliegue inédito de 334 agentes de la Policía Nacional y dos agentes de la policía francesa velará por la seguridad de la ciudad de Huesca durante las fiestas de San Lorenzo. Este año al caer el 9 de agosto en domingo, las medidas de control comenzarán a aplicarse el 7 de agosto y se extenderán hasta la mañana del domingo 16.

Es una de las novedades que se han puesto sobre la mesa en la Junta de Seguridad de Huesca, copresidida esta mañana por el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. La Junta ha establecido medidas de coordinación entre las distintas administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de velar por el cívico desarrollo de los festejos. En la junta ha estado también presentes el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret, así como representantes de la Policía Local, la Policía Adscrita y la Guardia Civil. Al termino de la reunión, el subdelegado del Gobierno ha destacado la colaboración entre las instituciones para garantizar que las fiestas de Huesca sean “un ejemplo para toda España”. José Carlos Campo ha llamado a “la responsabilidad colectiva e individual para garantizar el disfrute de las fiestas”.

Los 334 agentes desplegados durante 10 días por la Policía Nacional (la totalidad de la plantilla de la Comisaría de Huesca más agentes de refuerzo procedentes de Zaragoza y de la comisaría de Jaca y del Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Canfranc) se coordinarán con los agentes de la Policía Local (que también moviliza a la totalidad de su plantilla durante los días de celebración), Policía Adscrita y Guardia Civil. El despliegue la Policía Nacional incluye el refuerzo de distintas unidades, especialmente su unidad aérea (incluyendo un dispositivo antidrones para los eventos más multitudinarios y dos drones adicionales de vigilancia aérea). La Policía Nacional desplegará asimismo cámaras de vigilancia móvil que, unidas a las cámaras de vigilancia fija que tiene desplegadas el Ayuntamiento permitirán, tal y como ha explicado el comisario jefe de la Policía Nacional en Huesca, Luis Fernando Ascaso, “tanto la prevención como la reacción rápida ante cualquier hecho delictivo que se produzca en la ciudad”.

El dispositivo de Policía Nacional prestará especial atención a los actos más multitudinarios como el chupinazo, los conciertos y las actividades programadas en torno al eclipse del 12 de agosto. En todas ellas se hará hincapié en la prevención de hurtos -principalmente de móviles-, peleas y agresiones machistas. Por su parte, la Guardia Civil realizará el control de los accesos a la ciudad, mientras que la Policía Adscrita velará por el cumplimiento de las normativas de espectáculos públicos y locales de ocio.