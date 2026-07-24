Benasque restringe el consumo de agua y advierte de sanciones por incumplimiento

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A las altas temperaturas se suma la falta de precipitaciones que deja las primeras consecuencias. El Ayuntamiento de Benasque ha restringido el consumo de agua de boca. Se limita el llenado de piscinas y se prohíbe usar la red municipal para el riego de huertos y jardines.

El alcalde Manuel Mora ha señalado que lleva dos meses sin llover, la población se ha duplicado y todavía queda el mes de agosto por delante. En estos momentos se han secado las tres fuentes que abastecen a Benasque y sus núcleos Certer y Anciles. Una situación que preocupa al Ayuntamiento de Benasque y que le ha llevado a emitir un bando pidiendo el uso responsable y adoptando varias medidas. Así, se prohíbe usar agua de la red municipal para regar huertos y jardines, así como el baldeo de calles, aceras y otras zonas de tránsito. Además, la renovación de agua en piscinas privadas no podrá superar el 50 % de su capacidad utilizando el sistema de abastecimiento de la localidad.

Incumplir las medidas será considerado una infracción grave pudiendo imponerse sanciones de hasta 1.500 euros. No es el primer verano que se ven obligados a adoptar estas medidas y Manuel Mora ha asegurado que se está trabajando en mejorar los abastecimientos y subsanar las deficiencias.