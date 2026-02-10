Desestimada la suspensión de las obras de la telecabina Benasque-Cerler

La sección contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Huesca ha desestimado la suspensión cautelar de las obras de la telecabina de Benasque a Cerler. La petición se solicitó en el marco del pleito presentado por el demandante, SOS Ribagorza, contra el Ayuntamiento de Benasque, frente al que comparecieron como partes interesadas el Gobierno de Aragón y la Ingeniería y Control de Obras e Instalaciones S.L.

Los demandantes habían pedido la paralización de las obras y, subsidiariamente, la suspensión de cualquier actuación complementaria encaminada a su puesta en funcionamiento. El Tribunal de Instancia recuerda en su fallo desestimatorio que solo “faltaría por ejecutar el ínfimo porcentaje del 1,70% de la obra”, por lo que “una paralización de las obras carece, de forma evidente, de sentido técnico y económico”. El Tribunal no fija condena en costas.