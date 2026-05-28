La II Estropatada llega a Zaragoza con 20.000 patos de goma surcando el Ebro

LEER MÁS La I Estropatada de Zaragoza promete ser una fiesta solidaria y de color

El domingo 31 de mayo, 20.000 patos biodegradables van a navegar por el rio Ebro. Se trata de la II Estropatada, segunda edición de este evento en Zaragoza organizado por la Fundación The Walk On Project (WOP) y el Centro Natación Helios. Esta iniciativa nació en Bilbao en 2013 y por segundo año consecutivo tiene lugar en la capital aragonesa Se trata de mucho más que una carrera, es una fiesta solidaria con actuaciones musicales, gastronomía y juegos.

Mikel Renteria, CEO de la Fundación The Walk On Project, explica que el objetivo final de esta iniciativa es “aportar nuestro grano de arena y sensibilizar en favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas. Y absolutamente todo lo que hacemos desde nuestra fundación tiene ese fin. Ya hemos dedicado un millón y medio de euros a la investigación contra estas enfermedades”. Con la mirada puesta en continúa recaudando fondos y “provocar reacciones científicas dentro del mundo sanitario, en este caso, de Aragón”, ha añadido.

Para colaborar, tan solo hay que adquirir un tíquet en la página web de la Estropatada www.estropatada.com o en las zonas de deporte de El Corte Inglés y estar atentos al número asignado. Ese será su pato, ya que todos llevan chips identificativos para poder seguirlo desde que se lancen en el puente de La Almozara hasta que lleguen al puente de Santiago. Además, estos patos son biodegradables de origen vegetal y al finalizar la carrera se recogen todos ellos, por lo que el impacto medioambiental es mínimo.

Carrera innovadora

Este año hay una novedad y es que el sábado comenzará el WOP Challenge, una carrera de trail running por relevos. En Vizcaya ha obtenido el premio a mejor evento deportivo y, por primera vez, llega a Zaragoza. “Llevamos seis meses preparando esta prueba que consiste en recorrer 231 kilómetros por 40 municipios de la provincia de Zaragoza. La mayor parte de los participantes llegarán, después de 22 horas corriendo, a la fiesta de la Estropatada”, explica Rentería.