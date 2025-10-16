Plan Pirineos

La DGA recurrirá la sentencia contra la telecabina Benasque- Cerler

El Gobierno aragonés seguirá adelante con la construcción de la telecabina que unirá Benasque y Cerler, a pesar del revés judicial que ha anulado su aprobación en el pleno municipal.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Recreación de la futura telecabina Benasque- Cerler
Recreación de la futura telecabina Benasque- Cerler | Onda Cero

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca entiende que la terminal de salida se está construyendo en un solar inundable, que las pilonas carecen de estudio geotécnico y que el proyecto no tiene una viabilidad económica. Tres puntos que recurrirá el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, asegura que están construyendo un muro para evitar inundaciones y que el estudio de las pilonas ya está elaborado en la actualidad, ya que antes no pudo redactarse por la gran cantidad de árboles. Además, garantiza que el estudio de viabilidad se realizará después de que la infraestructura esté construida y pueda comenzar su actividad.

Rechazo al proyecto

La Plataforma en Defensa de las Montañas y Sos Ribagorza seguirán trabajando para detener la construcción de la telecabina de Benasque. Ambas entidades estudian solicitar la paralización cautelar de los trabajos, después de la sentencia judicial que anula este proyecto.

Las obras cuentan con una inversión de 17 millones y tienen que estar listas para el comienzo de la temporada 2026-2027. Una infraestructura que tendrá un trazado de 1.990 metros de longitud con un desnivel del 20%, sin emisiones, con capacidad para 2.400 personas por hora y una tecnología de vanguardia

