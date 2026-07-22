La Diputación Provincial de Zaragoza anuncia que habrá toros en las Fiestas del Pilar

"Estamos de enhorabuena todos los aficionados, los zaragozanos y zaragozanas y, por supuesto, los aragoneses y aragonesas, para el Pilar vamos a tener toros y vamos a tener vaquillas". Así ha anunciado Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado la medida cautelar con la que la DPZ solicitaba la suspensión del acuerdo aprobado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Esto permitirá que se celebren festejos taurinos en la Plaza de la Misericordia durante las Fiestas del Pilar.

Ante las duras críticas recibidas por su gestión, Sánchez Quero ha afirmado que "la DPZ ha hecho las cosas impecablemente con la licitación de los pliegos jurídicamente, si no hubiera habido toros para el Pilar hubiera sido única y exclusivamente por los recursos presentados por las empresas "Nautalia 360" y "Tauremoción", presentados con el único objetivo de evitar el proceso y que no hubiera toros. Con estos empresarios que dicen defender la tauromaquia no hacen falta antitaurinos".

Sánchez Quero ha aprovechado para hacer un llamamiento al Partido Popular, pidiéndole que "se informe del proceso que se ha seguido en la DPZ para llegar hasta aquí, que no se ponga de parte de estos empresarios irresponsables, que deje de mentir día sí y día también y que no diga que el equipo de gobierno somos antitaurinos", añadiendo que "a lo largo de todo este proceso se ha visto claramente como el Partido Popular ha estado apoyando a las empresas irresponsables que lo único que quieren es que no haya toros en Zaragoza".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha declarado que, pese a que se alegra de que se haya desbloqueado la situación, cree que "no podemos estar en una situación tan insegura" y le pide a la DPZ "que gestione mejor el futuro de la plaza de toros para que no volvamos a estar en una situación de riesgo".

Pese al anuncio de la DPZ, la manifestación de la comunidad taurina bajo el lema "Zaragoza quiere toros" ha seguido su curso mostrando su descontento contra la gestión de la DPZ, que obligó a suspender la Feria de San Jorge y que ha tenido en vilo los festejos taurinos de la Fiesta del Pilar desde hace meses.