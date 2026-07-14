Expectación por la venta de abonos para la feria taurina de Huesca

La venta de abonos para la feria taurina de La Albahaca de Huesca comenzaba este lunes con gran expectación en las taquillas de la plaza de toros. Las taquillas de la plaza de toros siguen recibiendo a cientos de aficionados para renovar o comprar nuevos abonos para el ciclo.

La feria cuenta con la presencia de las principales figuras del momento: Roca Rey, Emilio de Justo, Talavante, Castella, El Fandi o Lea Vicens, además de una amplia nómina de toreros jóvenes destacados como Marco Pérez, Cristiano Torres o Aaron Palacio. La vuelta de los toros de Victorino Martín tras 13 años de ausencia es uno de los principales acicates del ciclo, que se desarrollará del 1 al 15 de agosto y pretende superar las expectativas del pasado año colgando dos “no hay billetes”. Huesca se ha convertido en una de las ferias más importantes del mes de agosto en la temporada taurina española, desplazando año tras año a aficionados de todos los puntos de España y países vecinos como Francia o Portugal, entre otros. La venta de abonos continúa en las taquillas de la plaza de toros o en la web oficial de la empresa www.tauroemocion.es con un descuento del 20%.

El cartel comenzará el 1 de agosto con el Grand Prix con la participación de las peñas, el 7 de agosto será la novillada sin picadores. Con Novillos de Los Maños para Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas. El 8 de agosto tendrá lugar el concurso nacional de recortadores y el día 9 la tradicional becerrada de las peñas, espectáculo Casta Aragones y suelta de vacas. El 10 de agosto, día grande de las fiestas, abrirán el cartel El Fandi, Tomas Rufo y Marco Pérez, con toros de la ganadería de El Torero. El 11 de agosto toros de El Pilar para Talavante, Emilio de Justo y Aarón Palacio. El 12 de agosto, toros de Luis Algarra para Sebastián Castella, Roca Rey y Cristian Torres. El 13 de agosto, toros de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda. Y se cerrará el cartel el 14 de agosto con toros de Luis Albarrán para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. Además, del 11 al 15 de agosto, tradicionales sueltas de vacas a las ocho de la mañana.