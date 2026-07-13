Zaragoza homenajea a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su muerte

LEER MÁS Azcón y Chueca denuncian los pactos con Bildu en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco

En Zaragoza ha tenido lugar el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, 29 años después de su asesinato por la banda terrorista ETA. El concejal de Ermua (Vizcaya) fue secuestrado el 10 de julio de 1997 y la banda exigió para su liberación el acercamiento de todos los presos a las cárceles del País Vasco. Finalmente, falleció de un disparo 48 horas después, a pesar del gran movimiento social que se produjo con manifestaciones por toda España.

Tras un minuto de silencio, representantes del Ayuntamiento de Zaragoza (Ruth Bravo, Lola Ranera, Eva Torres y Ángel Lorén) han puesto voz al manifiesto de la fundación Miguel Ángel Blanco, en el que han enfatizado la necesidad de mantener la verdad, la justicia y el respeto a la memoria de las víctimas. Un mensaje que también ha lanzado la alcaldesa, Natalia Chueca.

Además, el presidente, Jorge Azcón, ha reivindicado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco "transformó el miedo en fuerza" y considera que las nuevas generaciones tienen que conocer su historia como un símbolo de libertad. También pide no olvidar a los herederos de la banda, que en estos momentos gozan de legitimidad política, en referencia a EH Bildu.

Para cerrar el acto de homenaje, distintos representantes políticos han depositado un clavel en homenaje a Miguel Ángel Blanco junto a la placa en honor a las Víctimas del Terrorismo.