El colegio Alcoraz reconvierte su patio en un espacio más verde y adaptado al clima

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El CEIP Alcoraz contará este año en su patio con un refugio climático para mitigar los efectos de las altas temperaturas, gracias al convenio que hoy han firmado el Ayuntamiento de Huesca y la consejería de Educación. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Patios X El Clima’ que busca que estos espacios escolares sean más verdes, inclusivos y resilientes frente a la crisis climática. De este modo los efectos que provoca el aumento de las temperaturas se verán suavizados gracias a "refugios" que ofrecen sombra, vegetación, un uso seguro de los espacios exteriores, además de ayudar a impulsar una educación ambiental práctica. Tanto la consejera de Educación Mamen Susín como la alcaldesa Lorena Orduna han hecho hincapié en que este proyecto trasciende la obra civil.

Además, se va a establecer una hoja de ruta con otros centros interesados. "El Ayuntamiento trabajará otros centros que quieran sumarse a esta iniciativa", ha señalado la alcaldesa Lorena Orduna.

Por su parte, el director del centro Jorge Coloma, ha detallado que el proyecto se divide en dos fases y que se espera que esté listo este mismo año. La primera fase incluye un gran anfiteatro y una amplia zona de juegos en el recreo de Primaria mientras que la segunda fase acometerá la transformación del suelo de cemento del recreo de Infantil. Las obras consisten en la reducción del calor con la demolición de pavimento duro e impermeable para favorecer la permeabilidad del suelo y bajar la temperatura ambiental. Infraestructura verde, con nuevo arbolado y especies vegetales. Gestión del agua con la implantación de Sistemas de Drenaje Urbano y un uso pedagógico con la creación de elementos singulares para el juego y la actividad.

La consejera de Educación también ha recordado que su departamento ya ha puesto en marcha el plan de mejora climática ‘Aulas que respiran’ con una consulta a los centros educativos, que ya han enviado sus solicitudes y a los que se están pidiendo presupuestos para realizar las distintas actuaciones. La consejera ha criticado que los centros escolares aragoneses "apenas han tenido mantenimiento en los últimos años". Las instalaciones eléctricas están obsoletas y no permiten la instalación de ventiladores o equipos de climatización. El departamento ha actuado ya en más de cien centros para revertir esta situación, pero llevará un tiempo mejorar todas esas instalaciones.

Por otro lado, la consejera de Educación Mamen Susín ha confirmado que el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza estudian la posibilidad de que el Grado de Turismo pueda volver a impartirse en Huesca para el curso 2027/2028. De este modo Huesca ampliaría todavía más su oferta universitaria, ya que el año que viene comenzará a impartirse el grado completo de Medicina, que se inaugurará en septiembre y en 2027 se implantará la titulación de farmacia.

En este sentido, Orduna también ha defendido la implantación del grado de Turismo que en su día se impartía en Huesca pero que se suprimió. Orduna ha aludido al potencial turístico de la provincia y ha destacado que la capital ha logrado revertir las malas cifras de los últimos años. De hecho, Orduna ha adelantado que se anunciarán próximamente proyectos de complejos hoteleros nuevos en la ciudad. Estudios con los que se fortalecerá el papel universitario de la capital oscense, ayudando a satisfacer las necesidades de las empresas de Huesca de captar talento joven y generar una población flotante de estudiantes que dinamicen la ciudad. ha dicho la alcaldesa Lorena Orduna.