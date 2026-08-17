El aeródromo de Santa Cilia, clave en el incendio de las Peñas de Riglos

Este incendio está teniendo una instalación clave, el aeródromo de Santa Cilia de Jaca donde todos los medios aéreos están repostando combustible evitando grandes desplazamientos. Situado a 15 km de Jaca, lleva tres días siendo una gran estación de repostaje para los alrededor de 40 medios aéreos que participan en la extinción, tanto aviones como helicópteros.

Para ello, se ha dispuesto una importante infraestructura compuesta por tanques que acumulan 11.000 litros de combustible, una balsa de agua y retardantes. Un punto de recarga que está permitiendo rotaciones más rápidas lo que se traduce en muchas más descargas al día. Así lo ha confirmado Luis Ferreira, gerente del aeródromo, asegurando que está permitiendo hasta cinco descargas en una hora.

Los pilotos realizan ocho horas de vuelo en un cómputo de 12. En el aeródromo pueden también descansar alrededor de 40 minutos mientras el aparato se recarga y se revisa.