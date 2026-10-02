RECREACIÓN HISTÓRICA

Teruel celebra la Partida de Diego

La ciudad Teruel vuelve este fin de semana al medievo con la XVI edición de La Partida de Diego, en la que se viven los días previos a que Diego de Marcilla marche a la guerra para poder casarse con Isabel de Segura.

Redacción

Teruel |

PARTIDA DE DIEGO

Teruel se convierte este fin de semana en una villa medieval para celebrar la Partida de Diego, el momento en el que Diego de Marcilla promete a Isabel de Segura marchar a la guerra y volver en un plazo de cinco años para ser digno de su mano.

Las plazas del casco histórico acogen escenas como el Encuentro de los Amantes, la Pedida de Mano de Isabel, Un pacto por amor, La Promesa de los Amantes y La Espera.

El encargo de leer el pregón será Jesús Cuesta, que actuará como Alistado de Honor el sábado al mediodía. Antes se ha pasado por los estudios de Onda Cero junto a Nuria Simón, que da vida a Isabel.

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