Los bomberos protestan en la Diputación de Teruel

LEER MÁS Los bomberos de Teruel superan las 1.300 actuaciones hasta agosto

Los bomberos de la Diputación de Teruel se han concentrado esta mañana ante las puertas del Palacio Provincial mientras denuncian coacciones durante la negociación con la institución. Denuncian que la negociación con la institución está condicionada a la suspensión de las movilizaciones.

El comité asegura que se les ha planteado que, si mantienen las protestas, podrían modificarse horarios, no permitirse cambios de turno o incluso interrumpirse las reuniones.

El presidente de la Diputación, Joaquín Juste, ha desmentido estas acusaciones. Ha explicado que para llegar a este acuerdo, se acordó bajar el mínimo de bomberos disponibles en la provincia de 19 a 17 para que estos pudieran hacer huelga y que además pudiesen cambiar turnos entre ellos.

Juste dice no entender la razón de estas movilizaciones si se había consensuado un paréntesis para poder negociar con tranquilidad.