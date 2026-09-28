José Miguel Rodrigo: "Zaragoza es un oasis en políticas de vivienda"

La posición de ventaja en la que se encuentra el mercado de la vivienda en Zaragoza tiene que ver tanto con la oferta publica como los precios, más moderados que en la mayoría de grandes ciudades, sugiere el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo. "El Partido Socialista lo que quiere es intervenir el Mercado, perjudicar a los propietarios, limitar el precio de los alquileres; y ha conseguido que los alquileres estén disparados, que se haya estrangulado la oferta en el mercado y que cada vez el alquiler sea una misión más imposible".

El edil popular subraya que las políticas del Partido Popular pasan "por impulsar vivienda; y en ese impulso estamos batiendo auténticos rércords, porque a día de hoy llevamos impulsadas más de 4.000 viviendas públicas de alquiler asequible, diseminadas por toda la ciudad, que tienen como objetivo prioritario la emancipación de jóvenes que de otra forma no se pueden emancipar".

En esa política de vivienda del gobierno municipal, tiene un papel estratégico la labor de Zaragoza Vivienda. Esta sociedad municipal trabaja en varios frentes. Uno de los principales es la gestión de alquiler social, es decir el parque de vivienda propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza destinada a familias vulnerables. "Están situadas en zonas como Zamoray Pignatelli, Margarita Xirgú en el Actur, o en Valdefierro", señala Rodrigo. Por otro lado está la vivienda asequible, que se dirige a "jóvenes y familias medias que lo que garantizan es que el esfuerzo económico no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar". En datos gruesos, en cuanto a vivienda pública Zaragoza Vivienda gestiona unas 4.000 viviendas y en el caso de vivienda asequible la cifra está en torno a las 3.000, a precisado el concejal de Vivienda.