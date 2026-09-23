Octubre llegará con la subida de la factura del gas

Las subidas de combustibles y suministros energéticos se hacen cada vez más patentes de cara al mes de octubre. El precio medio de la luz en septiembre de 2026 está siendo el más alto desde 2022 y concretamente el 23 de septiembre va a alcanzar un pico con 263,89 €/MWh entre las 20:00 y las 21:00. Por su parte, el precio del gas se va a ver incrementado hasta en un 54%. Desde la OCU aseguran que la factura de un hogar medio con calefacción de gas podría subir de 600 euros a 910 euros al año.

Una subida motivada porque el 1 de octubre se realizará la revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y se estima que se produzca ese incremento. Javier Ramón, vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y miembro de su comisión de energía explica que las razones puedan deberse a una previsión de bajas temperaturas para este invierno, “siempre en esta época, aunque los almacenamientos estratégicos siempre se llenan, la tarifa regulada suele oscilar un poquito al alza”, asegura el experto.

A esto se suma la situación de tensión geopolítica con la guerra de Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz. “Se manejan unos precios muy elevados en el mercado de futuros, que son los que van a marcar la evolución durante el invierno. Siempre hay algo de temor a que no sea suficiente con los almacenamientos estratégicos y que haya que comprar más gas y el mercado estará muy caro”, afirma Javier Ramón.

De cara a los consumidores, el vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja explica que, “la tarifa regulada TUR viene siendo, en general, un 22% más barata que la del mercado libre”.