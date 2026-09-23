Piden investigar por qué el profesorado de Huesca es el más apercibido de Aragón

Las organizaciones sindicales de la enseñanza en Huesca, que han convocado una huelga el 14 de octubre frente a la actuación de la inspección educativa en la provincia, piden que se abra una investigación para esclarecer los motivos por los que el profesorado en Huesca está siendo mucho más apercibido que en las provincias de Zaragoza y Teruel.

Aseguran que ante la pasividad de la administración se han visto abocados a la huelga. En los dos últimos años, se han abierto en la provincia de Huesca 48 apercibimientos y expedientes, frente a los 21 en Zaragoza y los 7 abiertos en Teruel. Los profesores en Huesca son apercibidos o expedientados siete veces más que en el resto de la comunidad autónoma y la situación, según los sindicatos, es ya insostenible. Por ello, van a pedir piden que se abra una investigación.

Raul Ramón, de CGT, asegura que no tiene ningún sentido que los expedientes de Huesca sumen más que Zaragoza y Teruel juntos. "Algo está ocurriendo cuando en comparación con Zaragoza es un 700% más", señala. Por su parte, Rubén Ferrer, representante de CSIF, asegura que se han visto abocados a ir a la huelga "ya que la administración no ha dado ningún paso para solucionar este problema". Desde CCOO, Ana París apunta que la inspección educativa en Huesca "está haciendo una interpretación distinta de la ley" que en el resto de la comunidad. Reclaman por ello una unificación de criterios técnicos en las tres provincias, una revisión externa de las sanciones impuestas a docentes los últimos cursos y el cese del Jefe de la Inspección Educativa provincial.

El próximo 14 de octubre, los 6 sindicatos de la educación, CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE, han convocado una huelga provincial para protestar por la situación generada por la Inspección Educativa en Huesca. Denuncian la total inacción de la administración a pesar de las múltiples protestas y reuniones. Una situación que ha llegado a su límite tras el expediente a Sergio Martínez, profesor del Instituto Ramón y Cajal, a quien se impone una sanción de 10 meses sin empleo y sueldo. Este docente ha recibido la sanción más alta impuesta en Huesca a un funcionario público, tras sus declaraciones a los medios como secretario provincial de CGT en Huesca y miembro de la Junta de Personal Docente en las que cuestionaba la actuación del jefe de inspección en Huesca en el Instituto Ramón y Cajal. Los sindicatos hablan de miedo entre el profesorado de Huesca hacia la inspección educativa y de desconfianza hacia la administración educativa.