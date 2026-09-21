Sanitarios y pacientes informan en Zaragoza sobre el sarcoma

El sarcoma es el tercer tumor más frecuente en menores. La prevalencia asciende hasta casi el 15% de los tumores en esa etapa de la vida, mientras en la edad adulta es del 1%. Sin embargo, la comunidad científica desconoce las causas de su elevada incidencia en niños y adolescentes. "Los sarcomas son algo muy raro y muy variado. Hay más de 150 subtipos, y en cada uno influyen determinadas características", explica el traumatólogo Luis Javier Floría. Al tratarse de una enfermedad que ataca a huesos y tejidos blandos, es fundamental el papel de los traumatólogos, encargados de las intervenciones quirúrgicas a enfermos de sarcoma.

El objetivo de la Semana del Sarcoma, que ha arrancado en el Miguel Servet es "que la población sepa de la existencia de esta enfermedad y que ante sus síntomas sepa dónde acudir y cómo tratarlo porque es fundamental un diagnóstico temprano", subraya el doctor Floría. Para ello, se han instalado mesas informativas en el hall del Miguel Servet; y el miércoles se van a iluminar todas las fuentes de amarillo, el color que identifica a los pacientes de sarcoma.

A diferencia de la mayoría de los diferentes tipos de cáncer, los expertos señalan que la incidencia de los hábitos de vida no son un factor relevante a la hora de tener más o menos posibilidades de sufrir sarcoma, aunque "siempre son recomendables unos hábitos de vida saludables, pero no hay nada específico que puedas hacer para prevenirlo", señala el doctor. Tanto sanitarios como pacientes sí recalcan la importancia del diagnóstico precoz. El presidente de la asociación de pacientes ASAPTUR, Aurelio Dalmau, reclama "que en Aragón haya un único centro en el que se traten los sarcomas para que aspire a ser un centro de referencia a nivel nacional, ya que actualmente sólo hay cuatro en toda España y ninguno de ellos está en el norte de España".