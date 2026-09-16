De safari en safari por África en busca de los Big Five

Uno de los viajes más deseados por muchos es hacer un safari en África. Vivir una experiencia inolvidable viendo cómo los animales viven y se comportan en su hábitat natural. Beatriz Pitarch destacan en #Destinosenunclick, un recorrido por seis parques nacionales, de las mejores reservas en África en las que ver a todos o a alguno de los Big Five.
Estos cinco grandes son: elefante, león, leopardo, búfalo y rinoceronte. Fuera de África es más complicado ver a estos animales, como indica Pitarch, se pueden ver elefantes, pero son los asiáticos, algo diferentes, también se puede ver leopardos en algún enclave muy concreto de Asia, pero si se quiere ver a los cinco grandes, hay que ir al continente africano. En su día se les llamaba así porque eran los más peligrosos y los más difíciles de cazar por los locales, pero ahora están protegidos.
El recorrido que propone Beatriz lleva a recorrer los siguientes países con sus parques nacionales, que son imprescindibles:
- Tanzania, Parque Nacional de Serengueti: se trata de uno de los lugares perfectos para poder ver a los cinco grandes, además de muchos otros animales. La Gran Migración es uno de los mayores espectáculos naturales en el que pueden verse miles de animales cruzar de Tanzania a Kenia. Desde aquí también se puede ver el cráter del Ngorongoro donde se encuentra el rinoceronte negro, muy difícil de ver
- Kenia, Parque Nacional de Masai Mara: aquí se pueden ver los cinco grandes y también cebras y ñus que cruzan con la Gran Migración, pero lo que llama la atención es la tribu de los Masais. Les caracteriza los saltos que realizan, con las rodillas rectas impulsándose bastante alto hacia arriba.
- Uganda, Parque Nacional de Bwindi: aquí se encuentra el conocido Bosque Impenetrable de Bwindi donde se puede ver los gorilas de montaña. Como indica Beatriz Pitarch, es una experiencia inolvidable ya que no pueden verse en otros puntos de África. Otro de los puntos de interés son las cataratas de Murchison.
- Sudáfrica, Parque Nacional de Kruger: en el propio parque se puede alquilar un vehículo para practicar el “self-drive”. Consiste en que tu conduces y descubres el parque conduciendo por las zonas señalizadas en busca de los animales, siempre con muchas medidas de seguridad. Incluso en zonas acotadas se puede ir a pie o en bicicleta.
- Namibia, Parque Nacional de Etosha: se pueden ver cuatro de los grandes cinco, pero lo que destaca, además de los safaris es un gran salar y la etnia Himba, son seminómadas y se caracterizan porque las mujeres cubren su piel y el pelo de color rojizo con otjize. También llama la atención sus desiertos y la costa de los esqueletos con focas y leones marinos.