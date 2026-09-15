AWS mantiene sus inversiones, a pesar de la regulación

La multinacional tiene previstas nuevas inversiones millonarias por un importe de 33.700 millones de euros en equipamientos tecnológicos en Huesca, La Puebla de Híjar, Azaila, San Mateo de Gállego o La Cartuja. El responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services, David Blázquez, asegura que las infraestructuras que están impulsando cumplen con los niveles más altos de sostenibilidad y está a favor de una normativa que regule los data center. Eso sí, la compañía ha presentado alegaciones en las que piden que se tengan en cuenta los proyectos que, por ejemplo, cuentan ya con una evaluación ambiental positiva.

El Gobierno de España plantea, por ejemplo, que los centros de datos tengan un suministro garantizado de energía renovable y que cubra el 80% del consumo durante todo el año. En este sentido, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha cargado contra el decreto para regular los centros de datos porque podría frenar proyectos en nuestro territorio. Critica que esta normativa busque supuestamente impedir el incremento del precio de la energía, cuando faltan inversiones en la red eléctrica, algo que quedó patente en el apagón de todo el país. Por ello, cree que es injusto que Aragón sea el pagano de una mala gestión.

Desde el Gobierno de España insisten en que los centros de datos encarecen el precio del recibo de la luz porque demandan mucha electricidad. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, asegura que el objetivo es que los data center sean sostenibles en el uso de la energía y del agua.

Proyecto AWS

En esa apuesta por la eficiencia. Amazon Web Services impulsará un nuevo proyecto hídrico en el Canal Imperial de Aragón. Sustituirá 25 kilómetros de riego a cielo abierto por tuberías enterradas, lo que permitirá reducir la cantidad de agua que se pierde por evaporación. Además, la multinacional instalará sensores para medir la humedad del suelo y tomará imágenes de satélite para aproximar el consumo que será necesario para los centros de datos. La inversión es de 3,7 millones de euros.

Un proyecto que se ha anunciado en el foro Tech4Water que ha celebrado en Zaragoza y se suma a los otros seis que la compañía ya desarrolla en nuestro territorio. Su director para centros de datos en Europa, Paul Meaney, ha asegurado que actualmente se ahorra 1.000 millones de litros al año y el objetivo es duplicar esa cifra. Defiende que, actualmente, la compañía ahorra más agua con este tipo de iniciativas de la que consume con los centros de datos.

Meaney ha destacado la colaboración del territorio y de los agricultores, a quienes están formando con talleres para implantar técnicas innovadoras que permitan fomentar el ahorro de agua.