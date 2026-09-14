Huesca recupera después de 30 años el grado completo de Medicina

Los estudiantes del grado de Medicina en Huesca utilizan ya las nuevas instalaciones situadas en el ala oeste de la Antigua Residencia de Niños. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha inaugurado ese nuevo espacio que tiene una superficie de 4.100 metros cuadrados. La inversión ha ascendido a 8 millones de euros y han colaborado el Gobierno aragonés, el gobierno central, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca. Hasta ahora sólo se impartían los dos primeros años de medicina y ahora se incorporará progresivamente un curso más. Los primeros egresados serán en el curso 2029- 2030.

Para este curso que acaba de iniciarse, la Facultad de Medicina de Huesca cuenta con 45 plazas para las que ha habido 3.657 solicitudes, es decir 81 solicitudes por plaza. Las nuevas instalaciones cuentan con aulas para dar clase, laboratorios, aulas con habilidades clínicas, donde los alumnos entrenarán situaciones a las que en un futuro deberán enfrentarse. De ahí la importancia de que estas instalaciones estén dotadas de las últimas tecnologías, ya que la sanidad va a ser uno de los ámbitos en los que la tecnología va a tener un mayor impacto y los alumnos en Huesca va a estar muy preparados.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huesca, Rosa Bolea, ha dicho que para la Universidad de Zaragoza es un honor y una satisfacción hacer realidad este sueño, que Huesca cuente con el grado completo de Medicina y que además lo haga en unas instalaciones tan punteras. En su intervención ha destacado que contar con unas nuevas, modernas y tecnológicas instalaciones sirve, además, para motivar de forma especial a profesores, alumnos y personal en general.

El delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha resaltado la importancia de la coordinación institucional para sacar adelante y el proyecto tan importante para Huesca, su provincia y Aragón y ha dicho que la formación contribuye a reforzar el sistema sanitario. Por su parte, el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha apuntado que con la puesta en marcha del grado completo de Medicina en Huesca en unas instalaciones tan avanzadas se da un paso adelante hacia el Campus Biosanitario de Huesca y ha hecho referencia al enorme talento que albergan sus aulas.

También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, aseguraba estar ante un día histórico al cumplir el compromiso de completar el Grado de Medicina en Huesca, respondiendo a una reivindicación de más de 30 años.