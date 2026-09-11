El combate medieval, un deporte en alza en Aragón

El buhurt o combate histórico medieval es una disciplina deportiva que no se practica mucho, de hecho, en España han en torno a 14 equipos y en Aragón hay dos agrupaciones, una de ellas es Draconis Armatus, que surgió en 2023. Jerome Hidalgo Sanz, uno de los miembros fundadores de Draconis Armatus, explica que “es un deporte histórico del que ya hay fuentes en el siglo XII, aparece buhurt en francés. Básicamente eran torneos que realizaban los caballeros medievales en época de paz, en la época de entreguerras para poder seguir practicando el arte de la guerra. Ellos quitaban el filo a las armas y hacían una serie de combates en forma de torneos o justas”. Son estos torneos de paz lo que han llegado hasta nuestros días.

Los integrantes de Draconis Armatus entrenan tres días a la semana, cada día con una disciplina diferente. “Un día a la semana entrenamos esgrima histórica, manejo de armas, más o menos lo que es aprender la técnica del golpeo, tanto con armas como sin ellas, pero sobre todo con las armas. Otro día realizamos técnicas de lucha, de cuerpo a cuerpo, de agarres, de proyecciones. Y el tercer día es el que más le gusta a todo el mundo que es cuando nos ponemos la armadura y practicamos todas esas técnicas con la armadura”, explica Hidalgo.

Ponerse la armadura es un esfuerzo extra ya que supone cargar entre 25 y 40 kilos, dependiendo de la armadura, del tamaño, de lo que cada uno quiera cubrirse y de la modalidad que se entrene. Las armaduras, como explica Jerome Hidalgo, se “suelen comprar a armeros de Europa Central o Europa del Este porque es donde se pueden encontrara profesionales en esta materia. En España es más complicado tener armeros que hagan armaduras completas, si que hacen algunas piezas”. República Checa, Hungría, Polonia, Ucrania, incluso de Rusia es de donde proceden la mayoría de las armaduras que se pueden ver en el combate histórico medieval.

El 6 de octubre de 2026 comenzará a funcionar la primera escuela de luchadores de combate medieval para niños y niñas de entre 6 y 17 años. ·L combate medieval necesita una base teórica y otra práctica y es un deporte que pueden practicar todas las personas independientemente de la edad y de la condición física”, explican desde Draconis Armatus.