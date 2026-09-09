Aragón presenta alegaciones para pedir una regulación equilibrada de los centros de datos

El clúster aragonés de la energía (CLENAR) ha presentado 67 alegaciones al real decreto con el que el Gobierno de España regulará la instalación de centros de datos para evitar especulación o garantizar tanto su sostenibilidad como la soberanía digital.

Desde CLENAR tiene dudas sobre la viabilidad de técnica de algunos de los criterios del Estado, aunque comparten la necesidad de una regulación. Piden en definitiva una norma equilibrada, alineada con Europa, que no comprometa proyectos de futuro en Aragón. No en vano hay inversiones en centros de datos previstas por valor de 47.000 millones de euros.

El clúster pide a través de sus alegaciones por ejemplo que los nuevos criterios técnicos se exijan una vez el datacenter tenga la conexión asegurada o flexibilizar las ratios de consumo de agua y energía. Advierten de que, si no se modifican en la propuesta, serían los más restrictivos de Europa, lo que nos haría perder competitividad. Pedro Machín, presidente del clúster, recuerda que ya países como Alemania tuvieron que subir esas ratios, al ver que eran inviables para esta industria. Y eso que no eran tan restrictivos como los que se plantean desde la Moncloa.

Gobierno de Aragón

Como ya anunció, el ejecutivo aragonés también ha presentado una batería de alegaciones a la normativa al entender que perjudica directamente los intereses de Aragón, poniendo en riesgo proyectos de futuro e inversiones.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, asegura que las alegaciones se han pactado con el sector y las califica de contundentes. Critica que el Gobierno de España sea "sectario e injusto en sus decisiones".