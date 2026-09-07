El curso comenzará sin cinco de los diez barracones necesarios en el Valdespartera III

Para este curso son necesarias diez aulas prefabricadas. Cinco de ellas se montaron el año pasado en el parking de profesores. Las cinco restantes deberían estrenarse este martes para comenzar el curso, pero no estarán listas antes del próximo día 14. "El equipo directivo que tenemos en el colegio ha ido al Servicio Provincial a preguntar y allí les han contestado que, efectivamente, para el martes no estarían las aulas prefabricadas listas", señala desde el AMPA del colegio, Blanca Gómez.

En este centro se comenzará a cursar este martes 4º de la E.S.O, aunque no está construido el edificio para esta etapa. "Van con cuatro años de retraso en cuanto a las previsiones del edificio. Todos los años hemos tenido problemas de espacio y un año más se repite", subraya la portavoz de las familias, que lamenta que "ya ni lo solucionan con barracones. Es una falta de previsión absoluta".

El colegio cuenta con 900 alumnos y tiene cubiertas todas las vías. "Ya no hay espacio para el recreo", dice Blanca Gómez, después de que el pasado curso el Departamento de Educación ejecutara una pista deportiva en la parcela contigua al centro para ganar espacio de recreo y para las actividades deportivas. Sin embargo, el estado de las obras hace que sea inviable su uso. "Hemos llegado al inicio de curso con nada que permita hacer una vida normal en el colegio".