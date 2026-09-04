El aeropuerto de Teruel supera ya los mil trabajadores

El aeropuerto de Teruel supera ya las mil personas trabajando en sus instalaciones y mantiene en marcha varios proyectos vinculados a los sectores aeroespacial y aeronáutico.

Entre ellos, destaca el impulso de PLD Space, que continúa desarrollando en Teruel el lanzador Miura 5 y ampliando sus instalaciones en el aeropuerto.

El crecimiento del sector también se refleja en nuevos proyectos de investigación y formación. Ya está tomando forma el Centro Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Aragón, mientras la Universidad de Zaragoza prepara para septiembre de 2027 el inicio del grado de Ingeniería Aeroespacial.

Además, el aeropuerto continúa ampliando su terminal para adaptarla al crecimiento de la actividad. La superficie se ha duplicado y permitirá contar con más oficinas y salas de reuniones, además de una nueva zona de restauración.

El equipamiento de cocina ya ha sido adjudicado y, una vez firmado el contrato, habrá tres meses para su instalación.