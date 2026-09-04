INDUSTRIA

El aeropuerto de Teruel supera ya los mil trabajadores

El aeropuerto de Teruel supera ya las mil personas trabajando en sus instalaciones y mantiene en marcha varios proyectos vinculados a los sectores aeroespacial y aeronáutico

Redacción

Teruel |

El aeropuerto de Teruel supera ya los mil trabajadores
El aeropuerto de Teruel supera ya los mil trabajadores | Onda Cero

El aeropuerto de Teruel supera ya las mil personas trabajando en sus instalaciones y mantiene en marcha varios proyectos vinculados a los sectores aeroespacial y aeronáutico.

Entre ellos, destaca el impulso de PLD Space, que continúa desarrollando en Teruel el lanzador Miura 5 y ampliando sus instalaciones en el aeropuerto.

El crecimiento del sector también se refleja en nuevos proyectos de investigación y formación. Ya está tomando forma el Centro Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Aragón, mientras la Universidad de Zaragoza prepara para septiembre de 2027 el inicio del grado de Ingeniería Aeroespacial.

Además, el aeropuerto continúa ampliando su terminal para adaptarla al crecimiento de la actividad. La superficie se ha duplicado y permitirá contar con más oficinas y salas de reuniones, además de una nueva zona de restauración.

El equipamiento de cocina ya ha sido adjudicado y, una vez firmado el contrato, habrá tres meses para su instalación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid