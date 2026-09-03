PATRIMONIO

Alcañiz tendrá una ruta por sus necrópolis rupestres

El recorrido circular tendrá diez kilómetros y podrá realizarse a pie o en bicicleta para descubrir este patrimonio.

Redacción

Teruel |

Alcañiz tendrá una ruta por sus necrópolis rupestres
Alcañiz tendrá una ruta por sus necrópolis rupestres | Gobierno de Aragón

Alcañiz tendrá una nueva ruta turística por sus necrópolis rupestres y visigóticas.

El Gobierno de Aragón destinará 4.850 euros a elaborar el proyecto que definirá el trazado y las necesidades de señalización.

La iniciativa contempla un recorrido circular de unos diez kilómetros que podrá realizarse a pie o en bicicleta y que permitirá poner en valor el patrimonio arqueológico de la ciudad.

La ruta busca ampliar la oferta turística de Alcañiz y aprovechar sus recursos culturales para generar actividad en el territorio.

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