Alcañiz tendrá una ruta por sus necrópolis rupestres

Alcañiz tendrá una nueva ruta turística por sus necrópolis rupestres y visigóticas.

El Gobierno de Aragón destinará 4.850 euros a elaborar el proyecto que definirá el trazado y las necesidades de señalización.

La iniciativa contempla un recorrido circular de unos diez kilómetros que podrá realizarse a pie o en bicicleta y que permitirá poner en valor el patrimonio arqueológico de la ciudad.

La ruta busca ampliar la oferta turística de Alcañiz y aprovechar sus recursos culturales para generar actividad en el territorio.