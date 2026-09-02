Natalia Chueca sobre la portavoz de VOX, Eva Torres: "Que sea más prudente"

Sobre la crisis de Ceuta, la ha hecho un llamamiento a los zaragozanos para que acudan a la Plaza del Pilar este miércoles y expresen su apoyo a los ceutíes. "Se ha visto truncada la normalidad de su vida. Cada vez que vemos las imágenes de lo que está ocurriendo en Ceuta, lejos de recuperar la normalidad, vemos cómo se cronifica una situación tan anómala. Qué menos que reciban el apoyo, el cariño y la solidaridad de todos los españoles, ya que se han sentido muy abandonados durante este mes".

Además, la alcaldesa de Zaragoza cree que una vez quede esclarecido el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta, España debería pedirle a la FIFA que se replantee el papel de Marruecos en la organización del Mundial 2030, del que Zaragoza es una de las nueve sedes confirmadas y recuerda que "la soberanía nacional y la defensa de nuestras fronteras están por encima del fútbol".

Chueca ha acusado al grupo socialista en el Ayuntamiento de plegarse al mandato de Ferraz no acudiendo a la manifestación, después de que sí han participado en la colocación de la pancarta de apoyo a Ceuta en el balcón del Consistorio. "Como la pancarta ha sido una propuesta hecha desde el Ayuntamiento y no ha pasado por Ferraz, no se lo han vetado. En cambio, las concentraciones, como es una propuesta nacional, el Partido Socialista ha vetado a los concejales, alcaldes y cargos públicos para que no acudan a estas concentraciones", ha asegurado la alcaldesa.

Sobre la actualidad de la Ciudad, las obras marcan el regreso de las vacaciones. La alcaldesa reconoce que es probable que se hayan acumulado algunos retrasos en las obras porque las olas de calor han obligado a modificar y limitar los horarios de los trabajadores para preservar su salud de las altas temperaturas. También considera que se está magnificando el retraso de las obras de la Plaza San Miguel. "No va a ser un decalaje de tiempo de seis meses, como se está diciendo. Vamos a ver cómo se pueden acelerar los trabajos y recuperar tiempo".