Más de 300 alegaciones al futuro centro de datos de Microsoft en Zaragoza

Han sido vecinos del barrio de Torrero los que, en su mayoría, se han estado acercando a lo largo del mes de agosto a la sede de la Asociación de Vecinos Torrero-Venecia para presentar las 349 alegaciones, una cifra que aún podría aumentar porque el plazo acaba mañana. "Es un mérito extraordinario y supone un nivel de conciencia altísimo por parte de la ciudadanía, consciente de que esto no es ningún beneficio para Aragón y resulta sumamente perjudicial", explica el portavoz de la Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia', Angel Sanz.

Desde esta plataforma, señalan como principal motivación para las alegaciones el movimiento de tierras por la posible presencia de amianto. "Se ha presentado un nuevo plan de Interés General donde no sabemos por qué desaparece el problema del amianto, que anteriormente reconocía que estaban moviendo, en documentos de la propia empresa, y nos parece absurdo que el Gobierno de Aragón acepte las nuevas explicaciones de Microsoft, ignorando este problema", explica Angel Sanz.

El portavoz de la plataforma también subraya que "Microsoft pretende llevar toneladas de escombros al vertedero de Las Canteras, que está cerca de los movimientos de tierra porque dice que si tuviera que llevarlo al vertedero oficial, a 17 kilómetros, le saldría muy caro y no sería rentable". De este modo, consideran que el Gobierno de Aragón está aceptando como plan de Interés General algo que es de interés exclusivo de la multinacional.