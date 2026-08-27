Desarticulada una organización criminal en Zaragoza que distribuía cocaína

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado y detenido a los doce miembros de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en Aragón. Se trataba de un grupo perfectamente coordinado que necesitó hasta cuatro fases para dar por desarticulada la organización. Tal era la magnitud que habían creado ocho empresas ficticias para blanquear el dinero obtenido con la distribución de estupefacientes.

La investigación comenzó a principios del mes de febrero cuando se recibió información sobre un individuo que se dedicaba a la venta de importantes cantidades de cocaína. Era conocido por los investigadores, ya que había sido detenido en dos ocasiones por hechos similares. Ya en julio se produjeron las primeras detenciones, interviniendo en el interior de un vehículo en La Muela 8 kilos de cocaína y 50.000 euros en billetes.

Después fue en el interior de un vehículo en el barrio de Valdespartera, se localizaron otros 4,5 kilogramos de cocaína y 70.000 euros en billetes fraccionados. Seguidamente se realizaron tres registros domiciliarios, uno en un camping, y otros dos en el barrio de Valdefierro. Fue ahí precisamente en la vivienda principal que el grupo investigador detectó como punto de recepción y distribución del estupefaciente y en el cual se intervinieron más de dos kilogramos de cocaína, y una importante cantidad de dinero en billetes fraccionados.

Fue el 17 de agosto cuando tuvo lugar la última fase que culminó con la detención del líder y máximo responsable de la organización criminal. Las cifras totales quedan en la retirada del mercado ilícito de más de 16 kilos de cocaína listos para distribuirse por todo Aragón.