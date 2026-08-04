A prisión un delincuente multirreincidente que acumulaba 61 detenciones

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a un delincuente multirreincidente tras una intensa actividad delictiva, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión. El investigado carecía totalmente de arraigo, cambiando continuamente de ciudad, desplazándose por distintos puntos del territorio nacional y cometiendo hechos delictivos en las diferentes localidades.

Finalmente llegó a la ciudad de Huesca tras ser puesto a disposición judicial fruto de hechos delictivos cometidos en la localidad del Temple. Tras quedar en libertad fue detenido por agentes de Policía Nacional como autor de un hurto cometido en un establecimiento comercial de la capital oscense.

Con motivo de esta intervención, los agentes procedieron a la puesta a disposición judicial del detenido por motivo del hurto y dieron cuenta a la autoridad judicial de la reiteración delictiva del detenido. El mismo acumulaba un total de 61 detenciones practicadas por Policía Nacional, de las que 46 se había producido durante el presente año 2026. De ellas, 26 detenciones correspondían a los meses de junio y julio, lo que evidenciaba el incremento en su actividad delictiva. Tras esta puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.