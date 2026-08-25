La Vuelta al Cole de Volveremos llega a Teruel

La campaña Vuelta al Cole de Volveremos comienza este miércoles en 71 municipios aragoneses, entre ellos Teruel, para impulsar el comercio de proximidad durante la vuelta al colegio.

Los consumidores podrán generar un 20% de saldo en sus compras en los establecimientos adheridos, con aportaciones del Gobierno de Aragón y los ayuntamientos.

En Teruel, la iniciativa cuenta con 81.088 euros de presupuesto y cerca de un centenar de comercios participantes. El saldo podrá generarse los miércoles y viernes hasta agotar los fondos y utilizarse hasta final de año.

La campaña incorpora además el Bizum Volveremos, que permite compartir saldo entre usuarios. La primera edición de este año ya ha generado más de 21 millones de euros en compras en Aragón.