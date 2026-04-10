“Volveremos” permitirá compartir saldo entre familiares o amigos

El programa de incentivos en el pequeño comercio “Volveremos” estrenará este año novedades tecnológicas para usuarios y tiendas adheridas, gracias al apoyo de la empresa tecnológica Hiberus e Ibercaja. Por ejemplo, será posible compartir el saldo entre familiares o amigos, para evitar así que quede dinero acumulado sin gastar.

Además, se simplificará el pago mediante la integración de la app con el TPV de los comercios y la comprobación de importantes será más rápida gracias a la integración con Verufactu y lectura mediante códigos QR. Además, habrá notificaciones push segmentadas adaptadas a cada municipio. Cambios que han dado a conocer el presidente de Hiberus, Iñigo de Yarza o Enrique Barbero, director de Comunicación de Ibercaja, durante una rueda de prensa. Estos cambios agilizarán las comprobaciones, reducirán el trabajo manual en el proceso de compra mediante la app y, por ende, también minimizarán errores.

De momento, se desconocen las fechas de la primera campaña anual de “Volveremos”. La directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, ha explicado que se avisa del comienzo con poca antelación para no perjudicar las ventas del comercio. Este año, el ejecutivo volverá a aportar una partida de 5 millones de euros. Las localidades interesadas – el año pasado fueron unas 60 – tienen hasta el 14 de abril para formalizar su adhesión al programa, nacido en Zaragoza durante la pandemia para potenciar las ventas en el pequeño comercio.

En ese sentido, Herrarte ha celebrado que se ha logrado cambiar la cultura de compra y hábitos de consumo. “Volveremos” permite a tiendas de proximidad competir con las plataformas digitales. Los compradores, además, reservan parte de su capacidad de compra para las distintas campañas del programa.

El ejercicio pasado, el programa generó compras en tiendas por valor de 98 millones de euros, por lo que cada euro invertido por las administraciones públicas tiene un efecto multiplicador. En total, se hicieron 1.155.000 transacciones en 3.412 comercios. 136.400 usuarios tienen bajada la aplicación.