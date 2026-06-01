Arranca una nueva campaña de Volveremos con descuentos del 20% en 72 localidades aragonesas

Esta semana empieza una nueva campaña de Volveremos en 3.500 establecimientos de 72 localidades aragonesas. Son 10 pueblos y unos 100 comercios más que en 2025. Como novedad, este año se podrán sumar más autónomos como peluquerías o fisioterapeutas, y, además, se podrá compartir el saldo con amigos y familiares. Los miércoles y viernes, los usuarios de la aplicación recuperarán el 20% del importe de sus compras en negocios de todo tipo. Después, pueden gastar ese saldo en esos u otros establecimientos.

Este programa, según las administraciones, permite mantener abiertos comercios de proximidad o aliviar los gastos de las familias, además de fidelizar clientes. El ejecutivo autonómico destina 2,9 millones y otros 5,5 los propios ayuntamientos. Esa cantidad servirá para compensar los descuentos a los negocios adheridos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado en la presentación - en uno de los negocios participantes del programa - que cada euro de dinero público invertido en Volveremos se multiplica por diez en los comercios. “La acumulación de saldo en la aplicación permite reinvertir el ahorro en el propio comercio”, ha valorado Azcón. “Eso es lo que hace que esta sea sin duda el proyecto, instrumento más importante que hay en España destinado a apoyar al pequeño comercio”.

En Zaragoza, Volveremos generó más de 81 millones de euros en ventas el año pasado. La facturación media vinculada al programa de cada comercio vinculado alcanzó los 40.000 euros anuales. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado que el Ayuntamiento ha sido distinguido con hasta tres premios nacionales e internacionales por Volveremos, una herramienta que se ha demostrado eficaz para apoyar al tejido comercial tras su puesta en marcha en la pandemia. "A lo largo de estos años ha demostrado que permite mantenerel empleo y que los comercios no se cierren en los distintos barrios", asegurando que en otras ciudades el porcentaje de locales que cierran es muy superior al de Zaragoza.