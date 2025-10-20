Volveremos Zaragoza incentiva a los barrios zaragozanos en obras

Los comercios de San Miguel, cuyas obras han comenzado este lunes, todavía no entran en esta campaña especial dirigida a incentivar las compras en el comercio local de las zonas afectadas por obras importantes, ha explicado el consejero de Economía, Carlos Gimeno. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza activa el programa zonas que lleven en marcha más de cinco meses, algo que ya ocurrió en 2022.

Los días 22, 24, 29 y 31 de octubre los clientes que cuenten con la aplicación Volveremos podrán beneficiarse de un descuento extra para próximas compras, ya que el consistorio ha elevado hasta el 15%, y no el 10% habitual, el saldo que podrán acumular por sus compras en estos establecimientos, tal y como ha subrayado el consejero de Economía.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De este modo, este último cuatrimestre de 2025 se está siendo el de mayor actividad del programa, tras el éxito de la campaña Vuelta al Cole y la centrada específicamente en el sector del mueble, concluida recientemente con más de 1.000.000 de euros en ventas que generaron más de 60.000 euros de saldo acumulado entre los 700 usuarios que compraron en alguno de los 53 establecimientos de ACOMZA, la asociación que agrupa al sector del mueble en Zaragoza.