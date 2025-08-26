La DGA comienza una nueva campaña de Volveremos para aliviar el gasto escolar

Seguimos conociendo informes sobre el coste de la vuelta al cole. Según la Asociación Española de Consumidores, en Aragón, el gasto medio por alumno en colegios públicos es de 600 euros. Esta cantidad se eleva a 749 euros en el caso de la concertada y hasta 1.765 euros en el de los colegios privados. Para ayudar a las familias a afrontar la compra de materiales, el Gobierno de Aragón empieza este miércoles una nueva campaña de Volveremos, con descuentos a partir del 20%.

Los usuarios de la app podrán acumular como saldo con sus compras los miércoles y viernes en los negocios de los 61 municipios que participan. Son 11 más que en la última campaña, en junio. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado que el ejecutivo va a aumentar la partida destinada a Volveremos. "Incorporamos dos millones más de presupuestos, a lo que se suma también las aportaciones que hacen todos los ayuntamientos".

En total, esta nueva campaña cuenta con una partida de cuatro millones de euros. La última campaña de Volveremos, nacido para incentivar las compras en negocios de proximidad, se saldó junio con más de 250.000 transacciones que movieron 23,7 millones de euros en ventas. Desde el ejecutivo recuerdan que cualquier localidad pueda sumarse a Volveremos.