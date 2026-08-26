Los bomberos mantendrán la huelga mientras no se avance en las negociaciones

Continúa la huelga indefinida de bomberos forestales iniciada hace más de una semana, que mantienen entre sus reivindicaciones aumentar la plantilla y los recursos materiales para hacer frente a incendios que cada día se muestran más virulentos.

En los últimos días se han sucedido las protestas y la huelga se mantendrá hasta que no se ponga encima de la mesa, al menos, un calendario de negociaciones con el Gobierno de Aragón.

En las últimas horas se ha producido un desencuentro entre el Ejecutivo y el sindicato Osta, a quien se le atribuye un comunicado animando a endurecer el conflicto y boicotear los actos de Partido Popular y Vox.

Desde los sindicatos advierten de que esto no es una lucha política y que nada tiene que ver con qué partidos gobiernen. Mañana jueves está prevista a las 9 de la mañana una nueva reunión en el SAMA para intentar desbloquear la situación.

El presidente en funciones del Comité Intercentros y del comité de huelga en Sarga, Javier Gil, explica que “mientras no haya pretensión de negociación y avance, la huelga se mantendrá”, añadiendo que “se tomarán las medidas que se tengan que tomar”. “No se puede negociar nada si por una de las partes no hay ni una propuesta”, concluye.