Pirineo Digno saldrá este domingo a la calle para defender los montes y a los bomberos forestales

El movimiento "Por la Dignidad de la Montaña" ha convocado este domingo en Jaca una manifestación bajo el lema "Aragón Arde, Azcón y Nolasco responsables. Por la Dignidad de la Montaña, de nuestros pueblos y de los bomberos forestales" que tendrá lugar a las 12 horas en la plaza Biscós. La convocatoria llega después del incendio de Las Peñas de Riglos que obligaba a desalojar durante diez días a más de 1.000 personas y calcinaba cerca de 15.000 hectárea en el entorno de la Hoya de Huesca y el Prepirineo.

En toda la zona afectada sienten enfado y desolación. Una de sus portavoces, Izarbe Usieto, vecina de Arbués y residente en Jaca, ha expresado el abandono que sufren en una zona donde "probablemente no tenga el mismo potencial turístico", y que se traduce en falta de inversión, por ejemplo, en sus montes. Carencias que se han puesto de manifiesto con el incendio de Las Peñas de Riglos, algo de lo que ya habían advertido tiempo atrás.

Critican las inversiones millonarias pensadas para los turistas como Oroel Park, toboganes o la unión de estaciones, mientras los que viven cada día en el territorio sufren falta de servicios básicos, entre otros, una UVI móvil. Hacen responsable del incendio al Gobierno de Aragón, al actual y a los que les han precedido porque el abandono de los montes no es algo solo de ahora. Señalan que la causa de un incendio puede ser humana o natural, pero sus consecuencias son fruto de la falta de políticas e inversión.

El fuego se apagará, pero recuerdan que la normalidad para el millar de vecinos afectados tardará en llegar muchas semanas. Tiempo en el que siguen reclamando la ayuda del Gobierno de Aragón.