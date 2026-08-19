La Diputación de Huesca lanza el Plan Relevo para facilitar el traspaso de negocios

Cuatro negocios tienen garantizada su continuidad gracias al Plan Relevo de la Diputación Provincial de Huesca que cuenta para este año con 100.000 euros. El objetivo es ayudar y facilitar que personas emprendedoras puedan dar continuidad a negocios ya existentes. Un restaurante de Binaced, una frutería de Sabiñánigo, una explotación ganadera equina de Sesué y una empresa de aventura de Broto se van a ver beneficiados. Todos ellos recibirán una cantidad que puede llegar a los 10.000 euros por proyecto.

El Plan contempla una inyección económica directa para quienes adquieren un negocio ya existente. Las cuantías máximas por solicitante sufragan hasta el 80% del gasto de inversión (equipamiento informático, mobiliario, eficiencia energética, reformas...), con un máximo de 7.000 euros, y hasta el 80% del gasto corriente (notaría, asesoría, licencias, marketing online), con un máximo de 3.000 euros. De esta forma se busca mantener activas las empresas del medio rural evitando el cierre de comercios que en muchas ocasiones son estratégicos y generando, además, oportunidades en los pueblos.

El Plan cuenta con una financiación de 100.000 euros y en la primera convocatoria, que se cerraba el 30 de junio, se han otorgado ayudas por 27.300 euros. De este modo, quedan disponibles 72.700 euros para la segunda convocatoria que se cerrará el 30 de septiembre.