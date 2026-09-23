Así se hizo 'El Madrazo', la sórdida historia sobre trata de mujeres en Zaragoza

El eje central de 'El Madrazo' es el testimonio de una mujer colombiana que llegó a España con 18 años por mediación de una vecina de su madre que se dedicaba a captar jóvenes de familias pobres. La mujer aseguraba que en España podría ganar mucho dinero como camarera o trabajadora del hogar. Cuando la joven colombiana llegó a España se encontró con una realidad muy diferente. Recuerda el frío que tenía porque era invierno y ella venía con la ropa que traía puesta de Colombia. Un taxi la recogió a ella y a otra chica que también llegaba por 'recomendación' de la misma mujer.

En el primer capítulo, la protagonista de esta historia cuenta cómo llegó a Zaragoza, un lugar del que nunca había oído hablar. "Yo vi que había muchos edificios, nevaba y ya estaba cada vez estaba más oscuro y más nevado. Salimos como a las afueras, pasamos por la ciudad, había casas y de repente ya no había más casas", relata esta mujer, que ha logrado rehacer su vida en Madrid después de haber vivido un infierno como víctima de trata.

Tras más de veinte horas de viaje desde Colombia, creyendo aún que iba a ser camarera o empleada doméstica, la vistieron y la maquillaron, sin poder ni siquiera asimilar lo que estaba ocurriendo. Un hombre había pagado por 'estrenarla', una práctica habitual en estos clubes. "Es muy habitual que en estos locales las chicas nuevas sean un manjar, que no tienes así como así; te tienes que suscribir", explica el director del podcast, David Navarro.

En los capítulos que se publicarán próximamente, la víctima cuenta su experiencia sobre la trama de corrupción policial que dio origen a un gran escándalo y un macrojuicio que se prolongó durante meses. "Ella menciona la llegada de la Policía Local. Pensaba que eran policías que estaban ejerciendo, pero resulta que no, que estaban allí como usuarios en régimen de disfrute absoluto porque no iban a pagar", explica David Navarro. La joven relata el impacto demoledor que le supuso cómo al ver a dos hombres con uniforme creyó que estaban allí para liberarlas, hasta que le dijeron que no estaban de servicio.