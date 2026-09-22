Convocada una huelga provincial de Educación para el 14 de octubre

Las organizaciones sindicales de la enseñanza pública en Huesca han convocado una jornada de huelga provincial para el miércoles 14 de octubre para protestar por la situación generada por la Inspección Educativa.

Con esta movilización los seis sindicatos reclaman la unificación de criterios técnicos en las tres provincias, una revisión externa de las sanciones impuestas a docentes los últimos cursos y el cese del jefe de la Inspección Educativa provincial.

Ayer por la tarde más de mil personas se concentraron en la plaza de Navarra para reclamar la dimisión del inspector jefe y la anulación de la propuesta de sanción de 10 meses sin sueldo a un delegado sindical y profesor del Ramón y Cajal

Piden la revisión de todos los expedientes y apercibimiento de los últimos años y aseguran que la situación es insostenible y que se ha abocado al profesorado a la huelga tras dos años de denuncias y en ausencia de soluciones por parte de la consejería.