El PP pide al PSOE que deje de tergiversar sobre los fondos europeos y anuncia una auditoría

LEER MÁS El PSOE del Ayuntamiento de Huesca pide el cese de la concejala de Fondos Europeos

Sigue el rifirrafe entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Huesca por la gestión de los fondos europeos. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada por los concejales de Urbanismo, Iván Rodríguez y de Economía, María José Cuello, ha desmentido este viernes que la ciudad haya perdido más de 4,5 millones de fondos europeos.

Orduna ha defendido la "intachable" gestión de su equipo. Además, ha anunciado una auditoría sobre la gestión que hicieron los socialistas de los fondos europeos en la anterior legislatura. "Será muy interesante que la ciudadanía oscense conozca la verdad y vea cómo se pidieron los fondos, en base a qué, así como las irregularidades técnicas, económicas e incluso jurídicas que hubo en su día", ha señalado la alcaldesa.

Orduna ha acusado al PSOE de mentir y tergiversar y ha asegurado que, en contra de lo que aseguró ayer la portavoz socialista, el PP ha ejecutado el 91% de los Fondos Europeos de una cuantía de 16,8 millones de euros.

La exposición de la alcaldesa ha sido respaldada por lo concejales de Urbanismo y de Fondos Europeos, que han insistido en que el PP se vio obligado a reconducir y reformular muchos de los proyectos que dejó el partido socialista y que para que estos no se perdieran. En concreto, hubo que aplicar criterios como no desarrollar aquellos que condicionaban la seguridad de las personas y los que ponían en riesgo la pérdida de la partida por no contar con el tiempo suficiente de ejecución. Asimismo hubo que hacer las modificaciones necesarias para adaptar los proyectos a las necesidades reales de Huesca.

Según el concejal de Urbanismo y Movilidad, Iván Rodríguez, cuando accedió al área se encontró con una situación que hubo que reconducir, ya que la anterior gestión socialista "demostró un desconocimiento de los problemas reales de la ciudad, de la capacidad de gestión de las áreas municipales y desconocimiento de los gastos que estos suponía". Sobre los 833.000 euros de las vías ciclables, asegura que no se han perdido sino que las empresas ejecutoras han minorado los precios. Ha calificado de inviable, el proyecto de hacer 5 párquines disuasorios con 1 millón de euros y ha recordado que hubo que reducirlo a tres. También resultó imposible ampliar el plazo de ejecución del Fondos de 2,5 millones de euros previsto para el Casino, a pesar de haber sido requerido. "El PSOE debería cuestionarse por qué el Ministerio no dio a Huesca ninguna facilidad", ha indicado. En cuanto a los 100.000 euros de las plazas solares, los dirigentes Populares han explicado que el PSOE pidió un fondo sin tener en cuenta la presencia de amianto, lo que retraso su ejecución, ya que hubo que retirarlo y esto conllevó un serie de inconvenientes. Especialmente destacable ha dicho es lo ocurrido con la Zona de Bajas Emisiones que el PSOE debió implantar antes del 2023, algo que no hizo. Finalmente, María José Cuello, concejal de Desarrollo y Fondos Europeos, ha asegurado que el diseño de los Fondos Europeos del PSOE responden a actuaciones cuestionables, presupuestos insuficientes y proyectos difícilmente ejecutables.