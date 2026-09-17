El PSOE del Ayuntamiento de Huesca pide el cese de la concejala de Fondos Europeos

El grupo municipal socialista pide el cese de la concejala de Fondos Europeos del Ayuntamiento ya que consideran que su "nefasta gestión" ha costado a los oscenses 4,5 millones de euros. El PSOE critica que debido a la gestión de María José Cuello al frente de esta concejalía, la ciudad ha tenido que devolver recientemente 883.000 euros destinados a actuaciones de movilidad en la Zona de Bajas Emisiones. A esto hay que sumar la pérdida de otros 2,6 millones de euros correspondientes al proyecto de rehabilitación del Casino, otra de casi 400.000 euros destinados a mejorar la seguridad en los entornos escolares y una de de 100.000 euros para placas solares en las naves municipales. Según la portavoz del PSOE, Silvia Salazar, tampoco ha sido capaz de conseguir ni un proyecto nuevo para la ciudad.

Salazar se ha referido especialmente a los 883.000 euros correspondientes a un proyecto relacionado con la Zona de Bajas Emisiones, ya que la alcaldesa aseguró reiteradamente que no había recursos para poner en marcha nuevas actuaciones de movilidad. “No puede decirse que no hay dinero para mejorar la movilidad mientras se devuelven 883.000 euros que podrían haberse invertido en los aparcamientos que no se han hecho, en poner en funcionamiento los aparcabicis seguros que permanecen cerrados, en adecuar los puntos de recarga de vehículos eléctricos con la potencia necesaria o en ampliar la red de caminos”, apunta la portavoz socialista, Silvia Salazar.

“La concejala de Fondos Europeos se ha convertido en la concejala más cara de la historia de Huesca: su gestión nos ha costado 4,5 millones de euros”, señala Salazar. Para los socialistas, lo más grave es que no se trata de dinero que Huesca no haya conseguido, sino que se trata de fondos que ya estaban concedidos y que el Ayuntamiento no ha sido capaz de ejecuta.

El PSOE considera que la responsabilidad política no termina en la concejala. Creen que, si la alcaldesa avala esta gestión, está respaldando que Huesca pierda 4,5 millones de euros. Y consideran que si no la avala, debe cesar inmediatamente a la responsable del área.