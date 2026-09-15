Arranca el asfaltado de la pista de Bujaruelo

La Diputación Provincial de Huesca ha comenzado las obras de acondicionamiento y asfaltado de la pista de Bujaruelo, en el término municipal de Torla-Ordesa. La actuación, adjudicada por 544.500 euros, permitirá acondicionar y asfaltar 4,4 kilómetros de la pista que comunica el puente de los Navarros con San Nicolás de Bujaruelo, mejorando el firme, los drenajes y la seguridad de un acceso estratégico para el valle.

La mejora, largamente reivindicada por el territorio, tendrá un impacto directo en la actividad ganadera y turística. El proyecto comienza después de haber completado todos los trámites y autorizaciones ambientales exigidos para actuar en un enclave de especial sensibilidad. La intervención se desarrolla sobre la pista ya existente. De los más de seis kilómetros de recorrido, aproximadamente 1,8 kilómetros ya se encuentran hormigonados, por lo que las obras actúan sobre los 4,4 kilómetros restantes, con una plataforma de 4,5 metros de anchura. La previsión es que el asfaltado se complete en un plazo de dos semanas para, después, acometer los trabajos de mejora de seguridad y señalización de todo el trazado.

La mejora responde a los distintos usos que confluyen en Bujaruelo. Para los ganaderos, la pista constituye una infraestructura de trabajo imprescindible para acceder a los pastos, atender al ganado y transportar materiales; para el sector turístico, supone mejorar las condiciones de llegada a uno de los espacios con mayor afluencia del Sobrarbe; y para los municipios del valle supone contar con un acceso más seguro para vecinos, trabajadores, empresas y servicios. La mejora de la pista permitirá también reducir los tiempos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia cuando sea necesario.