La Diputación de Huesca finaliza el acceso a Sinués

La Diputación Provincial de Huesca ha finalizado las obras del acceso a Sinués. Los trabajos han permitido renovar los 2.100 metros de la carretera provincial HU-V-2142, desde su conexión con la A-2605 hasta la localidad. Una mejora que ha sido muy bien recibida por los vecinos y que permite recuperar en mejores condiciones una comunicación esencial para este pequeño núcleo.

La actuación ha supuesto una inversión de 117.672 euros y ha incluido el saneamiento de las zonas del firme más deterioradas, la reparación de baches y la reposición del pavimento mediante tratamiento de riegos con gravilla. Especial importancia ha tenido también la mejora del drenaje de la carretera; se han renovado las obras de drenaje transversal y revestido 620 metros de cuneta. En los puntos más estrechos se ha ejecutado una cuneta rebasable que, además de evacuar el agua de escorrentía, permite que los vehículos puedan utilizar ese espacio para facilitar el cruce.

Además, la institución acomete la mejora de la carretera entre Jasa y Aísa, vía clave en la comunicación de los valles y muy deteriorada en los últimos años. La actuación alcanza prácticamente diez kilómetros de trazado y supone una inversión de 382.763 euros.

Los trabajos permitirán recuperar el firme y mejorar las condiciones de seguridad de una carretera utilizada diariamente por los vecinos y que, por su ubicación y su conexión entre diferentes valles pirenaicos, tiene también una importante utilización turística, ciclista y deportiva.

Las actuaciones de Sinués y Jasa-Aísa cuentan con financiación del 50 % del Ministerio dentro del programa AURA, destinado a la recuperación de infraestructuras dañadas como consecuencia de los episodios meteorológicos adversos registrados en 2024. En el caso de Sinués, precisamente, los daños ocasionados durante los meses de octubre y noviembre de aquel año afectaron tanto al firme como al sistema de drenaje de la carretera. Estas inversiones se suman a la actuación de emergencia realizada entre Borau y Aísa tras el deslizamiento que afectó gravemente a la carretera.