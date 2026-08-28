Los niños con altas capacidades de Aragón volverán a considerarse alumnos con necesidades específicas

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso presentado por Sin límites, la Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, que denunciaba la exclusión de los estudiantes con altas capacidades de las plazas de alumnado con necesidades educativas especiales. Beatriz Urriés, presidenta de la asociación Sin Límites, declara que aunque todavía cabe recurso, no creen que el Gobierno de Aragón vaya a presentarlo.

Desde que el Gobierno de Aragón presentó el cambio de normativa en 2018 el alumnado con altas capacidades no ha tenido acceso a las becas de Ministerio de Educación y al apoyo de los centros escolares. Urriés asegura que "Aragón era la única comunidad que lo contemplaba de esta forma, pasamos a ser la última comunidad en alumnado detectado y la única sin acceso a las becas". Desde la asociación explican que "la normativa es la base de todo, si impide que se hagan cosas dentro de los colegios difícilmente podemos hacer nada desde las familias y asociaciones".

La reacción del Gobierno de Aragón

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón han expresado este viernes su "total coincidencia" y "absoluto respeto" ante la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ha achacado esta ausencia del alumnado con altas capacidades en las plazas Acneae a las "carencias" y el "despropósito" del PSOE en política educativa.