Un trabajador fallecido en el derrumbe de un edificio en Sariñena

Continúan los trabajos de emergencia en el derrumbe de un edificio en obras situado en el número 21 de la calle Fatás de Sariñena, ocurrido este mediodía. Los equipos de rescate han confirmado que una de las personas que permanecían atrapadas en el interior ha fallecido. En estos momentos, los efectivos trabajan para rescatar a una segunda persona, que se encuentra herida entre los escombros.

En el operativo participan un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado. También se han movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.

Los trabajos se centran en asegurar la estructura y retirar los escombros con las máximas garantías de seguridad para poder completar el rescate de la persona herida.