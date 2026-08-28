El campus de Huesca ofrerta sus últimas plazas en ADE, Gestión Pública presencial y Ciencias Ambientales

El Campus de Huesca de Unizar abría el pasado miércoles matrícula directa en los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en el grupo presencial de Gestión y Administración Pública (GAP). Estas enseñanzas se unen a Ciencias Ambientales, que ofrece esa posibilidad desde la pasada semana. Con el 95% por ciento de las plazas de nuevo acceso de los grados cubiertas la sede universitaria altoaragonesa oferta con esta iniciativa sus últimas vacantes, abriendo la posibilidad de que se incorporen a ellas personas que cumplen los requisitos de acceso a la universidad que no hicieron preinscripción este año o estudiantes que han decidido cambiar su opción. Las personas interesadas deben dirigirse a la secretaría de la Facultad de Empresa y Gestión Pública para ADE y GAP (fegp@unizar.es, 974239376) y a la de la Escuela Politécnica Superior, para Ambientales (infoeps@unizar.es, 974239304).

Gestión y Administración Pública desde este curso cuenta con dos grupos, uno presencial y otro virtual (ya completo), ofrece la posibilidad de obtener también la titulación de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en un doble grado con la Universidad de Aosta. El grado de Administración y Dirección de Empresas pone en marcha en este curso la posibilidad de cursarla como enseñanza dual, en la que parte de la formación se realiza directamente en un puesto de trabajo. La Facultad de Empresa del Campus oscense es pionera en la introducción de esta modalidad formativa en la universidad aragonesa y en las enseñanzas del ámbito económico-empresarial.

Por su parte Ciencias Ambientales -enseñanza muy vinculada a los espacios naturales de Aragón y del Alto Aragón en los que realiza muchas de sus prácticas- forma profesionales multidisciplinares para dar respuesta a las demandas sociales y normativas en torno a los retos medioambientales y de sostenibilidad contemporáneos.

El resto de los grados del Campus oscense -Ingeniería Agroalimentaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Nutrición y Dietética, Odontología, Medicina, Enfermería, Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria y Gestión Pública a distancia- cuentan con listas de espera de las que convocan a estudiantes para cubrir las posibles vacantes que se generen en el proceso de matrícula. El próximo lunes, 31 de agosto, tendrá lugar el cuarto llamamiento a sus integrantes, que se repetirá, en los casos que sea necesario, los lunes 7 y 14 de septiembre. Las personas que forman parte de esas listas deben consultarlos en la web de Unizar para matricularse si han sido llamados o para confirmar que quieren seguir teniendo la opción de ser convocados en fechas posteriores.

El proceso de adjudicación de plazas y de matriculación continúa en otras enseñanzas del Campus de Huesca: másteres, algunos postgrados, estudios de doctorado, estudios de idiomas y programas formativos de la Universidad de la Experiencia. Así los másteres universitarios tienen abierta la preinscripción hasta el día 31 de agosto y realizarán la matrícula los días 16 y 17 de septiembre. En la capital altoaragonesa se imparten los másteres en Ingeniería Agronómica, en Dirección y Planificación del Turismo, en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud y en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y enseñanzas de Idiomas, artísticas y deportivas –con la especialidad de Educación Física-, además del máter interuniversitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías, que se desarrolla simultáneamente en Huesca, A Coruña y Salamanca.

También se podrá realizar la matrícula para los programas de doctorado del 28 de septiembre al 9 de octubre. Y dos de la decena de estudios propios de postgrado del Campus oscense abren la incorporación de estudiantes en estas fechas: son el diploma de especialización en Competencia Digital Docente –y las microcredenciales integradas en él- que tienen la inscripción abierta hasta el 29 de septiembre, y el postgrado en Filología Aragonesa, que se imparte presencialmente y por streaming, y que matricula entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre.

En lo que concierne a los idiomas los cursos generales de Inglés y los grupos de conversación en ese idioma admiten estudiantes hasta el 3 y el 10 de septiembre, respectivamente, ofertando posteriormente las vacantes que puedan haber quedado; y los cursos de Chino tienen preinscripción abierta hasta el día 4 y matriculación entre el 9 de este mes y el 9 de octubre. Las personas interesadas en cursar Español para Extranjeros pueden dirigirse al correo uahuesca@unizar.es durante este mes, de cara a ver los grupos de nivel que se pueden conformar junto a los estudiantes extranjeros que se irán incorporando a los centros del Campus.

También la Universidad de la Experiencia matricula a sus estudiantes en septiembre. Su propuesta de cursos monográficos y conferencias de variadas temáticas está dirigida, desde este curso, a personas que tengan más de 60 años, o a personas jubiladas que tengan más de 55 antes de final de año. Sus sedes en el Campus de Huesca y en Binéfar abren la inscripción el día 1, y la desarrollarán, con distintos plazos para nuevos estudiantes y estudiantes veteranos, hasta el día 16 y hasta el día 30, respectivamente. Jaca y Monzón admiten estudiantes desde el 7 septiembre, prolongándola incorporación, por fases para las nuevas incorporaciones y el alumnado de otros cursos, hasta el 24, en la primera localidad y hasta el 16 de octubre, en la segunda. Finalmente, Fraga, Sabiñánigo y Barbastro abrirán la inscripción el 14 de septiembre extendiéndola hasta el 2 de octubre, igualmente con distintos plazos para alumnos nuevos y veteranos.