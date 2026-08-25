Las familias aragonesas preparan los bolsillos para afrontar el inicio del curso escolar

Las familias ultiman la compra de libros y material escolar de cara a la vuelta al cole, que tendrá lugar el martes 8 de septiembre en educación infantil, primaria, ESO y educación especial y el miércoles 9 de septiembre en bachillerato. Según Eli Navarro, trabajadora de la Librería General de Zaragoza, la última semana de agosto es cuando las familias "empiezan a prepararlo todo a lo grande, aunque hay algunas que esperan al último momento". El inicio de la campaña de descuentos "Volveremos" y el cobro de las becas de ayuda para la compra de libros de texto hace que muchas familias apuren sus compras hasta el último momento.

Desde la Librería General declaran que "las editoriales siguen subiendo los precios cada año, el precio de la compra de los libros de texto puede rondar los 200 euros en primaria y los 300 euros en secundaria". Navarro cuenta que el programa "Volveremos" tiene un gran impacto en la compra de libros de texto. La campaña de descuentos comenzará el miércoles 26 de agosto y permitirá a las familias acumular un 20% de saldo en los centros adheridos durante todos los miércoles y viernes hasta que se agote el saldo asignado. El Gobierno de Aragón y los 71 municipios participantes han aportado cerca de dos millones de euros respectivamente.

El coste del comienzo de curso

José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, asegura que el coste por niño "está en un mínimo de 200 euros, que puede llegar hasta los 500 euros en bachillerato". Respecto a la anulación del Banco de Libros, declara que el Gobierno de Aragón no ha comunicado a los colegios la suspensión del programa, por lo que la UCA entiende que "el Banco de Libros va a funcionar, aunque es una incertidumbre". El programa debería poder seguir funcionando con los libros que ya tienen en los centros educativos, de hecho, hay centros que ya han hecho el reparto de libros.

Las mejores opciones para ahorrar en la vuelta al cole, según Oliván, están en el material escolar del curso anterior, que permite ser reciclado y reutilizado. Además, el presidente de la UCA destaca la amplia oferta del programa "Volveremos", "ahí es dónde podemos ahorrar y encontrar mejores precios". De igual forma, recuerda la importancia de tener un especial cuidado con "las financiaciones fáciles, si necesitamos ayuda financiera lo mejor es acudir al banco".