En servicio la variante de Lamata y avanzada la mejora de la carretera de Olsón en Huesca

La Diputación Provincial de Huesca ha dado un nuevo paso en su compromiso con la mejora de las comunicaciones en el Sobrarbe con la puesta en servicio de la variante de Lamata, en el término municipal de Abizanda, y con la instalación de las vigas del tablero del puente sobre el barranco Solano en el tramo que une Javierre de Olsón con Olsón, en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe. Ambas intervenciones suman una inversión total de más de dos millones de euros. Dos obras fundamentales para reforzar la seguridad vial, garantizar mejores accesos a los núcleos de población y facilitar las conexiones con el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, contribuyendo así a la vertebración del Sobrarbe y de toda la provincia.

La variante de Lamata evita el cruce por el casco urbano de la localidad, por una zona de gran estrechez, lo que comprometía la seguridad de los vecinos y dificultaba la circulación de vehículos pesados o agrícolas. La actuación ha consistido en la construcción de una nueva variante al norte de la localidad, con una longitud de 824 metros y una anchura total de 6,50 m, incluyendo trabajos de explanación, drenaje, firme flexible de mezcla bituminosa, señalización y sistemas de seguridad. Las obras fueron adjudicadas por 508.000 euros.

En cuanto a las obras del tramo entre Javierre de Olsón y Olsón presentan un gran avance y han dado un paso importante con la instalación de las dos vigas del puente sobre el barranco del Solano. Se trata de dos vigas prefabricadas tipo artesa de 34 m de longitud, 1,70 m de canto y un peso aproximado de 90 toneladas cada una. Las obras están siendo ejecutadas por un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. A petición del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se ha incluido, además, la mejora de la intersección de Javierre de Olsón para evitar que los tractores agrícolas y camiones que acceden a las granjas tengan que pasar entre las casas del tramo actual de carretera.