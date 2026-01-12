La Diputación de Huesca destina 20'6 millones al Plan de Obras y Servicios

La Diputación Provincial de Huesca ha aprobado en comisión el Plan de Obras y Servicios 2026 que este año supera los 20’6 millones de euros, un millón de euros más que el ejercicio anterior. Se trata del plan anual de mayor cuantía que gestiona la Diputación para ayudar a los pueblos más pequeños de nuestra provincia. Este año se han simplificado los criterios técnicos, así, los pueblos de menos de 2.000 habitantes verán incrementada la aportación en un 5%, mientras que los 12 municipios de más de 2.000 habitantes lo harán en un 2,5%. Un reparto que mejora también la inversión media por habitante que pasa de 114 euros en 2025 a 118 euros este año.

El Plan de Obras y Servicios prima la autonomía municipal dejando que sean los ayuntamientos los que elijan dónde destinar este dinero. Además, podrán optar a la posibilidad de subvencionar hasta el 100% de las actuaciones, sin que sea obligatorio que haya aportación municipal, evitando así que pueblos con escasos recursos tengan que renunciar a una obra por no poder asumir su parte.

En 2025 el Plan de Obras y Servicios de la DPH, dotado con 19,7 millones de euros, permitió realizar más de 400 actuaciones en los 201 municipios de la provincia (todos excepto la capital). La mayor cuantía se destinó a pavimentación de calles (4,3 millones de euros y casi el 22% del total), seguida de la mejora de edificios municipales (2,8 millones), instalaciones deportivas (2,3 millones), infraestructuras (1,4 millones) y alcantarillado y saneamiento (1,1 millones).